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Зенит – Бней Иегуда. Прогноз на матч (03.08.2017)
Дата события: 03 августа 18:00

Зенит примет клуб Бней Иегуда в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Европы. В первом поединке питерская команда не оставила шансов хозяевам из Израиля, обыграв соперника со счетом 2:0.


Дома Зенит по понятным причинам снова выступит в качестве фаворита, и не исключено, что команда Роберто Манчини вовсе на своем поле разгромит скромный клуб Бней Иегуда, который не имеет еврокубкового опыта, в отличие от представителей Санкт-Петербурга.


Именно за счет опыта Зенит и должен контролировать ход игры, даже если команда в какой-то момент пропустит и будет уступать. Впрочем, вряд ли это произойдет, а мотивированный Зенит постарается забить первым, чтобы обезопасить себя от нервной концовки.


Скорее всего, Зенит прижмет соперника к своим воротам в первом тайме и не отпустит того до момента, пока не отличится. С высокой долей вероятности Зенит добьется своего еще до 30-й минуты, хотя если выбирать основную ставку на игру, то следует подстраховаться и отдать предпочтение исходу на весь тайм. Предположим, что в стартовой 45-минутке Зенит окажется сильнее, как и во встрече в целом.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Зенита в первом тайме и матче» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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