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Динамо Минск – АЕК Ларнака. Прогноз на матч (03.08.2017)
Дата события: 03 августа 18:00

Минское Динамо примет АЕК Ларнака в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Европы. В первой встрече киприоты на своем поле оказались сильнее соперника 2:0, тем самым облегчив задачу выхода в следующую стадию турнира.


В предстоящем поединке АЕК устроит даже поражение, причем и с разницей в 2 мяча, если команда забьет в ворота Динамо хотя бы однажды. А, предположим, так оно и случится, ведь минчане далеко не самые надежные в обороне и многое позволяют соперникам не то, чтобы на своей половине поля, но и в штрафной.


Динамо практически всегда забивает дома, что дает повод ожидать и в предстоящем матче голов от хозяев, пусть они и не принесут в итоге для столичного клуба успех. Скорее всего, поединок завершится результативной ничьей 1:1, впрочем, возможно развитие событий, при котором соперники разойдутся миром 2:2.


В качестве ставки лучше всего выбрать вариант на «обе команды забьют», а альтернативной ставкой будет «АЕК забьет 1 или больше мячей». Предпочтение отдадим как раз-таки первому варианту за более высокий коэффициент.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за коэффициент 2,07 от букмекерской конторы 1хбет.
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