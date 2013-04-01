Динамо Минск – АЕК Ларнака. Прогноз на матч (03.08.2017)

Минское Динамо примет АЕК Ларнака в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Европы. В первой встрече киприоты на своем поле оказались сильнее соперника 2:0, тем самым облегчив задачу выхода в следующую стадию турнира.





В предстоящем поединке АЕК устроит даже поражение, причем и с разницей в 2 мяча, если команда забьет в ворота Динамо хотя бы однажды. А, предположим, так оно и случится, ведь минчане далеко не самые надежные в обороне и многое позволяют соперникам не то, чтобы на своей половине поля, но и в штрафной.





Динамо практически всегда забивает дома, что дает повод ожидать и в предстоящем матче голов от хозяев, пусть они и не принесут в итоге для столичного клуба успех. Скорее всего, поединок завершится результативной ничьей 1:1, впрочем, возможно развитие событий, при котором соперники разойдутся миром 2:2.





В качестве ставки лучше всего выбрать вариант на «обе команды забьют», а альтернативной ставкой будет «АЕК забьет 1 или больше мячей». Предпочтение отдадим как раз-таки первому варианту за более высокий коэффициент.