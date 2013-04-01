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ЦСКА - АЕК

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ЦСКА vs АЕК
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Начало 2 августа 2017 в 20:00
Лига Чемпионов УЕФА. 3-ой квалификационный раунд. ЦСКА - АЕК онлайн
UEFA Champions League. Third qualifying round. CSKA - AEK watch online
Смотреть онлайн ЦСКА - АЕК | Прямая видео трансляция матча ЦСКА - АЕК

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