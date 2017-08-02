Русенборг – Селтик. Прогноз на матч (02.08.2017)

Русенборг примет Селтик в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. В первой встрече в Шотландии был зафиксирован счет 0:0, который вряд ли устроил Селтик, впрочем, хозяева не пропустили, что уже дорогого стоит.





В предстоящем поединке Селтику достаточно отличиться и не проиграть, чтобы оформить путевку в следующий раунд. Именно шотландский клуб является фаворитом встречи, хоть и не таким явным, чтобы можно было смело говорить о перспективах команды на викторию в основное время.





Скорее здесь будет зафиксирован ничейный результат, причем Селтик наверняка отличится первым, учитывая его статус фаворита. С высокой долей вероятности первого мяча нужно будет ждать долго, так как, например, в стартовой 45-минутке ни одна из сторон не станет действовать рискованно, опасаясь пропустить. Следовательно, второй тайм окажется как минимум не менее результативным, чем стартовая 45-минутка, с таким расчетом и стоит выбирать вариант для ставки на игру. Прогноз – Селтик забьет после перерыва и откроет счет.