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Русенборг – Селтик. Прогноз на матч (02.08.2017)
Дата события: 02 августа 21:45

Русенборг примет Селтик в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. В первой встрече в Шотландии был зафиксирован счет 0:0, который вряд ли устроил Селтик, впрочем, хозяева не пропустили, что уже дорогого стоит.


В предстоящем поединке Селтику достаточно отличиться и не проиграть, чтобы оформить путевку в следующий раунд. Именно шотландский клуб является фаворитом встречи, хоть и не таким явным, чтобы можно было смело говорить о перспективах команды на викторию в основное время.


Скорее здесь будет зафиксирован ничейный результат, причем Селтик наверняка отличится первым, учитывая его статус фаворита. С высокой долей вероятности первого мяча нужно будет ждать долго, так как, например, в стартовой 45-минутке ни одна из сторон не станет действовать рискованно, опасаясь пропустить. Следовательно, второй тайм окажется как минимум не менее результативным, чем стартовая 45-минутка, с таким расчетом и стоит выбирать вариант для ставки на игру. Прогноз – Селтик забьет после перерыва и откроет счет.

Предлагаем сделать ставку на исход «первый гол в матче забьет Селтик» за высокий коэффициент 1,81 от букмекерской конторы Париматч.
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