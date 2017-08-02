Олимпиакос – Партизан. Прогноз на матч (02.08.2017)

Олимпиакос примет Партизан в ответном матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. В первой встрече греческий клуб на выезде оказался сильнее 3:1, что практически лишает интриги противостояние.





На своем поле Олимпиакос тем более выступит в качестве явного фаворита, не будет удивительно, если команда выиграет у Партизана уверенно, например, в 2 или 3 мяча. Впрочем, особой необходимости в этом нет, скорее Олимпиакос побережет силы для следующих раундов, а против Партизана сыграет прагматично, что предполагает, например, ничейный счет либо же викторию фаворита с минимальным счетом.





Партизану нечего терять, а значит, сербы предпримут попытку организовать стартовый штурм ворот соперника, хоть и шансы на успех у гостей очень низкие. Предположим, что в первом тайме Партизану так и не удастся отличиться, а вот во второй 45-минутке сербы однажды забьют.





Олимпиакос не станет отдавать инициативу сопернику, хотя и сам не будет на ней настаивать. Скорее всего, особо активно хозяева начнут действовать, если пропустят, то есть, исходя из предположения выше, а первом тайме голов не стоит ожидать и от фаворита.