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Легия – Астана. Прогноз на матч (02.08.2017)
Дата события: 02 августа 21:45

Легия примет Астану в ответной встрече ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Первый матч в Казахстане завершился уверенной победой местного клуба 3:1, что, впрочем, сохраняет шансы полякам на выход в следующую стадию турнира.


Но пройти теперь Астану Легии будет очень сложно, ведь в предстоящем матче команде нужно побеждать минимум в 2 мяча. Астана отлично обороняется, поэтому необходимо Легии что-то придумывать именно в атаке, например, впереди использовать максимально большое количество игроков, тем самым ослабив собственную оборону.


Предположим, что Легия своего добьется, отправив в ворота соперника два мяча, вот только и пропустят хозяева наверняка. Счет 2:1 по итогам матча будет вполне закономерен и, несмотря на викторию Легии, устроит такой результат Астану. Скорее всего, не обойдется здесь без нервной концовки, не факт даже, что команды доиграют встречу в равных составах. Прогноз – голы в обоих таймах и итоговый «верх», ну а ставку все же лучше сделать с подстраховкой.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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