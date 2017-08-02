Легия – Астана. Прогноз на матч (02.08.2017)

Легия примет Астану в ответной встрече ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Первый матч в Казахстане завершился уверенной победой местного клуба 3:1, что, впрочем, сохраняет шансы полякам на выход в следующую стадию турнира.





Но пройти теперь Астану Легии будет очень сложно, ведь в предстоящем матче команде нужно побеждать минимум в 2 мяча. Астана отлично обороняется, поэтому необходимо Легии что-то придумывать именно в атаке, например, впереди использовать максимально большое количество игроков, тем самым ослабив собственную оборону.





Предположим, что Легия своего добьется, отправив в ворота соперника два мяча, вот только и пропустят хозяева наверняка. Счет 2:1 по итогам матча будет вполне закономерен и, несмотря на викторию Легии, устроит такой результат Астану. Скорее всего, не обойдется здесь без нервной концовки, не факт даже, что команды доиграют встречу в равных составах. Прогноз – голы в обоих таймах и итоговый «верх», ну а ставку все же лучше сделать с подстраховкой.