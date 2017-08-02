Аякс – Ницца. Прогноз на матч (02.08.2017)

Аякс примет Ниццу в матче 1/2 финала квалификации Лиги Чемпионов. Это ответная встреча команд на данной стадии турнира, в первой был зафиксирован ничейный счет 1:1, который устроил амстердамский коллектив, который отличился на выезде, не уступив в итоге.





Следовательно, с начала предстоящего матча у Аякса будет некоторое преимущество, команде, по крайней мере, не обязательно атаковать большими силами, есть масса возможностей применить ту или иную стратегию.





Понятно, что именно Аякс выступит в качестве явного фаворита поединка, вот только рано говорить о даже 70-процентной вероятности прохода Аякса в следующую стадию. Да, у Ниццы не сыграет Марио Балотелли, но и без него у французской команды есть кому забивать, а именно на это будет делаться основная ставка.





С высокой долей вероятности поединок между Ниццей и Аяксом пройдет результативно, не удивительно, если в этой встрече «верх» пробьется соперниками довольно быстро, например, до 60-й минуты. Прогноз – итоговая виктория Аяка со счетом 2:1 или 3:1.