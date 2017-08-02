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Янг Бойз – Динамо Киев. Прогноз на матч (02.08.2017)
Дата события: 02 августа 21:15

Янг Бойз примет киевское Динамо в ответном матче 1/2 финала квалификации Лиги Чемпионов. Первая встреча в столице Украины завершилась викторией хозяев со счетом 3:1, но определенные шансы у Янг Бойза остаются, так как команда смогла отличиться на выезде, а дома способна не дать сопернику создавать голевые моменты в избытке.


Но нужно и самим здорово отыграть в атаке, завладеть подавляющим преимуществом, заставить опытных «динамовцев» нервничать, что, само собой, маловеротяно. Хотя сейчас у Динамо много молодых игроков, неокрепшие усы которых могут негативным образом сказаться на игре гостей.


В предстоящей встрече букмекеры предпочтение е отдают Янг Бойзу, но, учитывая, что швейцарцам нужно побеждать минимум с разницей в 2 гола, их шансы на успех сводятся к минимуму.


Предположим, что все-таки Динамо окажется победителем противостояния, ответный матч с Янг Бойзом завершится результативной ничьей, например, 1:1. Кажется, что стартовая 45-минутка не подарит забитых мячей, а взятия ворот будут зафиксированы уже после перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал второго тайма больше 1» за высокий коэффициент 1,49 от букмекерской конторы 1хбет.
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