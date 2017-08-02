ЦСКА – АЕК. Прогноз на матч (02.08.2017)

ЦСКА примет АЕК в ответной встрече ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Первый поединок в Греции завершился уверенной викторий «армейцев» 2:0, что практически наверняка выведет команду в следующую стадию турнира.





В матче с АЕКом случилось то, что не происходило уже очень давно – в поединке Лиги Чемпионов не пропустил Игорь Акинфеев, прервав тем самым неудачную серию. Вообще, ЦСКА отлично отыграл в обороне и не позволил сопернику практически ничего у своих ворот создать, поэтому виктория представителей России с сухим счетом вполне закономерна.





На своем поле ЦСКА наверняка ставит перед собой цель не проиграть, причем «армейцев» устроит даже ничья, если в поединке можно будет не использовать основной состав, дать лидерам отдых. Хотя подобного не произойдет – попросту Виктор Гончаренко на это не пойдет, будучи у руля ЦСКА не так давно. Прогноз – ЦСКА выиграет и в домашнем матче, хотя преимущество «армейцев» в итоге не окажется столь же весомым, что и в поединке с АЕКом в гостях.