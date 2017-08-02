БАТЭ – Славия Прага. Прогноз на матч (02.08.2017)

БАТЭ примет пражскую Славию в матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Первая встреча в столице Чехии завершилась минимальной викторией хозяев 1:0, что, конечно, делает именно Славию явным фаворитом противостояния.





Хотя БАТЭ, который имеет более значительный опыт игры в еврокубках, сбрасывать со счетов никак нельзя, тем более что в предстоящей встрече белорусский коллектив сыграет на своем поле. Накануне в чемпионате БАТЭ дома деклассировал Гомель 3:0, а между прочим соперник был не так слаб.





В предстоящем поединке шансы БАТЭ на победу довольно низкие – Славия даже котируется выше белорусского гранда. Наверняка игра пойдет под диктовку БАТЭ, но даже действуя от обороны, у Славии будет возможность остро атаковать, пусть и не так часто. Предположим, что стартовая 45-минутка окажется результативной, причем в ней забьют как хозяева, так и гости, второй же тайм не подарит обилия забитых мячей. Прогноз – победа одной из команд в 1 мяч, которая выведет в следующую стадию турнира Славию из Праги.