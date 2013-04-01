Гуанчжоу Эвергранд – Гуанчжоу Фули. Прогноз на матч (01.08.2017)

Гуанчжоу Эвергранд примет Гуанчжоу Фули в ответном матче ¼ финала Кубка Китая. Первый поединок завершился викторией Гуанчжоу Фули со счетом 4:2, но это еще далеко ничего не означает – Гуанчжоу Эвергранд по силам отыграть дома два мяча.





Виктория 2:0 устроит Гуанчжоу Эвергранд и такой результат, кстати, наверняка считается самым популярным у игроков, да и котировки букмекеров от этом свидетельствуют. Хозяева действительно могут выиграть минимум в два мяча и не пропустив, если Гуанчжоу Фули станет играть от обороны, но в какой-то момент ошибется, что позволит Гуанчжоу Эвенгранд выйти вперед, а после приумножить свое преимущество.





Предположим, что счет здесь будет открыт ближе к перерыву, следовательно, второй мяч Гуанчжоу Эвергранд забьет во второй 45-минутке. Вариант на «голы в обоих таймах» здесь вполне может оказаться оправданным, но можно и рискнуть, сделав ставку непосредственно на голы одного коллектива. Гуанчжоу на порядок сильнее соперника и добьется своего, не оставив Гуанчжоу Фули ни единого шанса.