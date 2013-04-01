Шанхай Шеньсинь – Цзянсу Сайнти. Прогноз на матч (01.08.2017)

Шанхай Шеньсинь примет Цзянсу Сайнти в ответном матче ¼ финала Кубка Китая. Первый поединок завершился вничью 2:2, понятно, что при таком результате в предстоящей встрече Цзянсу Сайнти необходима победа, так как вряд ли вновь случится результативная ничья.





Впрочем, Цзянсу Сайнти является явным фаворитом матча, несмотря даже на гостевой статус поединка. Да, команда дважды пропустила на своем поле, но и довольно неплохо отыграла в атаке, наверняка блеснет впереди Цзянсу Сайнти и сейчас, особенно если кураж поймают бразильские легионеры коллектива.





До противостояния в кубковой встрече этого сезона команды пересекались каждый год и в большинстве поединков сильнее оказывался Цзянсу Сайнти. Например, команда победила в июне 2016-го года, причем деклассировала соперника со счетом 3:0 на его поле.





Предположим, что трижды Цзянсу Сайнти забьет и сейчас, чего вполне должно хватить для уверенной виктории. Что касается ставки на игру, то следует выбрать вариант на «победу Цзянсу Сайнти», так как коэффициент на такой исход выше, чем на проход команды в следующую стадию турнира.