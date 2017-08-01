Шериф – Карабах. Прогноз на матч (01.08.2017)

Шериф примет Карабах в матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Этот поединок вынесен на вторник единственным, поэтому к нему приковано большое зрительское внимание. Первая встреча в Азербайджане сильнейшего не выявила, причем команды даже не сумели поразить ворота друг друга, а вот в Молдове наверняка случится иначе.





Карабах продолжает оставаться явным фаворитом в противостоянии, причем ниже коэффициенты на викторию азербайджанского клуба даже в гостевой встрече. А ведь Карабаху достаточно сыграть с Шерифом вничью 1:1, например, чтобы выбить молдаван.





Предположим, что так оно и случится, хотя возможно такое развитие событий, при котором Карабах и вовсе здесь победит. Это случиться, если гости быстро сумеют отличиться, тем самым заставив соперника раскрываться, идти большими силами вперед, оголяя пространство на своей половине поля, чем рано или поздно Карабах и воспользуется.





Прогноз – Карабах забьет в обоих таймах, то есть, в любом случае от азербайджанцев ожидаем два результативных действия минимум, на это логично делать основную ставку, как и на проход фаворита.