Спартак Москва 2 – Балтика. Прогноз на матч (01.08.2017)

Вторая команда московского Спартака сыграет с Балтикой в матче 5-го тура российского Первого дивизиона. Столичный клуб является фаворитом поединка, что довольно странно, так как Балтика прекрасно начала сезон, в четырех встречах выиграв трижды.





В случае очередной виктории Балтика сравняется в Волгарем – лидером в турнирной таблице на данный момент. А победить Балтике по силам, особенно, если Спартак не сыграет своим основным составом, что, кстати, вполне возможно.





Если говорить об очных встречах, то в марте Балтика оказалась сильнее «красно-белых» в гостях 2:1, тем самым взяв реванш за поражение с таким же счетом в августе 2016-го. Сейчас перспективы вновь стать свидетелем результативного матча велики, так как ни одна из сторон не станет отсиживаться в обороне, а постарается за счет своего преимущества или же тотального доминирования добиться успеха в атаке.





Предположим, что каждый из таймов здесь окажется богатым на забитые мячи, в качестве же ставки лучше выбирать варианты «верх», либо же «обе команды забьют».