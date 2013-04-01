Васко да Гама – Атлетико Паранаэнсе. Прогноз на матч (01.08.2017)

Васко да Гама примет Атлетико Паранаэнсе в матче 17-го тура бразильской Серии А. Хозяева этой встречи являются ее фаворитами, но у Васко да Гамы настолько много травмированных игроков, что исход предстоящего поединка предрекать рано.





Атлетико Паранаэнсе расположился в зоне вылета, впрочем, выиграв, например, два раза, команда переместится в верхнюю половину турнирной таблицы, догонит ту же Васко да Гаму. В предстоящем матче с высокой долей вероятности Атлетико Паранаэнсе сыграет в атакующем стиле, открыто, иначе вряд ли может быть, так как гостям виктория необходима больше, чем даже хозяевам.





В прошлом сезоне соперники не пересекались, а последняя очная встреча Васко да Гама и Атлетико Паранаэнсе состоялась в сентябре 2015-го года. На своем поле тогда Васко да Гама добилась уверенной виктории 2:0, впрочем, за три месяца до этого победу праздновал Атлетико Паранаэнсе с таким же счетом. Прогноз – не слишком результативным окажется и предстоящий матч, впрочем, на те же два мяча здесь можно рассчитывать.