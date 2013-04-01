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Спартак Москва – Краснодар. Прогноз на матч (31.07.2017)
Дата события: 31 июля 19:30

Московский Спартак примет Краснодар в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги. Оба своих поединка чемпионата к данному моменту краснодарцы выиграли, тогда как «красно-белые» разошлись миром как с Динамо в дерби, так и с Уфой.


Да, Краснодар, может, и в лучшей форме по сравнению с соперником, но команда сыграют в гостях, где не всегда удается добиваться положительных результатов. В прошлом сезоне, например, Спартак без особого труда обыграл Краснодар, отличившись дважды и не пропустив при этом. В Краснодаре была зафиксирована результативная ничья 2:2, кстати, очень часто в очных поединках команды много забивают.


Вот только в предстоящей встрече не стоит надеяться на обилие мячей, ведь Спартак сделал выводы после игры с динамовцами и от Уфы уже не пропустил, грамотно отыграв в обороне, то же самое случится и с Краснодаром, который, в свою очередь, не станет действовать с позиции силы. Вероятно, один из таймов здесь окажется безрезультативным, а в другом выиграет с минимальным счетом все-таки Спартак.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Краснодара меньше 1» за высокий коэффициент 1,73 от букмекерской конторы Париматч.
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