Корона – Краковия. Прогноз на матч (31.07.2017)

Корона примет Краковию в матче 3-го тура польской Премьер-Лиги. У гостей предстоящей встречи очень много травмированных, возможно, именно поэтому Краковия считается аутсайдером поединка.





А между тем Краковия лучше своего соперника начала сезон, выиграв накануне у Лехии Гданьск 1:0, а в стартовом туре поделив очки с Пяст Гливице. Что касается Короны, то на данный момент у команды один набранный пункт, справедливости ради отметим ничью Короны в матче с Легией накануне.





В прошлом сезоне команды в очных встречах друг с другом действовали совершенно по-разному. В октябре на своем поле Краковия деклассировала соперника 6:0, будучи фаворитом противостояния, а вот в марте крупную победу праздновала Корона, разгромившая Краковию 3:0.





Предстоящий матч не должен оказаться результативным, так как команды не радовали особо забитыми мячами в стартовых встречах чемпионата, да и в начале сезона играть результативно весьма сложно, точнее, намного легче обороняться. Прогноз – поединок завершится вничью, например, 1:1.