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Корона – Краковия. Прогноз на матч (31.07.2017)
Дата события: 31 июля 19:00

Корона примет Краковию в матче 3-го тура польской Премьер-Лиги. У гостей предстоящей встречи очень много травмированных, возможно, именно поэтому Краковия считается аутсайдером поединка.


А между тем Краковия лучше своего соперника начала сезон, выиграв накануне у Лехии Гданьск 1:0, а в стартовом туре поделив очки с Пяст Гливице. Что касается Короны, то на данный момент у команды один набранный пункт, справедливости ради отметим ничью Короны в матче с Легией накануне.


В прошлом сезоне команды в очных встречах друг с другом действовали совершенно по-разному. В октябре на своем поле Краковия деклассировала соперника 6:0, будучи фаворитом противостояния, а вот в марте крупную победу праздновала Корона, разгромившая Краковию 3:0.


Предстоящий матч не должен оказаться результативным, так как команды не радовали особо забитыми мячами в стартовых встречах чемпионата, да и в начале сезона играть результативно весьма сложно, точнее, намного легче обороняться. Прогноз – поединок завершится вничью, например, 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья» за высокий коэффициент 3,40 от букмекерской конторы 1хбет.
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