Слуцк – Нафтан. Прогноз на матч (31.07.2017)

Слуцк примет Нафтан в матче 16-го тура белорусской Высшей лиги. Слуцк располагается на 5-й строчке в турнирной таблице, выиграв в предыдущих двух встречах. А вот его соперник пока не блещет, находясь на последней позиции. В предыдущем туре команда не проиграла, причем случилось это только в третий раз в сезоне.





Наверняка Нафтан уступит снова, ведь Слуцк превосходит на голову своего соперника, тем более сыграет фаворит дома. Скорее всего, не обойдется здесь без разгрома, особенно если первый мяч в ворота Нафтана будет забит в стартовые 20 минут.





Предположим, что так оно и случиться – Слуцк мощно начнет, постарается прижать соперника к своим воротам и ни на минуту не отдавать преимущество, по крайней мере, до того момента, пока гол не будет Слуцком забит.





Выбирая вариант для ставки, стоит рассмотреть исходы на викторию Слуцка через «верх», либо же разгромную победу фаворита, который не станет останавливаться, если, например, в какой-то момент поведет с разницей в два мяча. Впрочем, второй тайм с высокой долей вероятности окажется менее результативным, чем первый.