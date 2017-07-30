Тосно – Зенит. Прогноз на матч (30.07.2017)

Тосно примет Зенит в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги. Новичок элиты пока проиграл обе встречи, то есть, дебют у команды явно не удался, впрочем, еще все впереди, и, как кажется, Тосно способен выбраться из зоны вылета.





Что касается предстоящей встречи, то у Тосно очень серьезный соперник, чтобы надеяться на успех. Зенит выиграл в стартовых турах, забив по два мяча в ворота СКА-Хабаровска на выезде и казанского Рубина дома.





Против Тосно Зенит наверняка отыграет результативно, например, отличившись те же два раза. С высокой долей вероятности двух забитых мячей питерцам хватит для победы, так как, скорее всего, Тосно попытается сыграть от обороны, что не предполагает большого количества моментов у ворот хозяев.





Предположим, что Зенит выиграет один из таймов, а вот в другом игра будет не такой уж интересной и не порадует обилием голевых моментов. Прогноз – виктория Зенита со счетом 2:0, то есть, победа фаворита с сухим счетом через «низ». С учетом этого и стоит выбирать вариант ставки на игру.