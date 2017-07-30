Рома – Ювентус. Прогноз на матч (30.07.2017)

Рома сыграет с Ювентусом в матче Международного кубка чемпионов. Туринский клуб в очередной раз в прошлом сезоне выиграл «скудетто», а его основной конкурент в борьбе за трофей, Рома, оказался на второй строчке.





Что касается очных встреч, то в них побеждали исключительно хозяева, причем уже на протяжении трех лет. Рома в мае обыграла Ювентус 3:1, впрочем, вряд ли результат мог повлиять на перспективы Ювентуса занять первое место в турнирной таблице Серии А.





Предстоящая встреча пройдет на нейтральном поле, то есть, ни у одного из коллективов не будет преимущества. Но Ювентус наверняка остался сильнее своего соперника, отсюда и котировки букмекерских контор, которые явное предпочтение отдают туринцам.





Предположим, что как и большинство контрольных поединков завершаются результативно, так и это матч порадует забитыми мячами. «Верх» в итоге должен быть пробит, особенно, если команда не станут закрываться на своей половине поля. Рома, скорее всего, предпримет попытку обыграть принципиального соперника, вот только сложно столичному клубу будет не пропустить от Ювентуса, например, меньше 2-х мячей.