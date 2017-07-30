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Локомотив – Анжи. Прогноз на матч (30.07.2017)
Дата события: 30 июля 17:30

Московский Локомотив примет Анжи из Махачкалы в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги. Столичный клуб проиграл в поединке за Суперкубок страны, но зато сумел дважды выиграть в стартовых турах, оказавшись сильнее тульского Арсенала и московского ЦСКА.


Что касается Анжи, то команда уступила тем же «армейцам», зато в прошлом туре она обыграла Амкар и сейчас находится в середине турнирной таблицы. Анжи догонит Локомотив в случае победы, вот только вряд ли она случится, учитывая домашний статус матча для «железнодорожников».


В прошлом сезоне на своем поле Локомотив разгромил Анжи 4:0, а вот в гостях не сумел отличиться, впрочем, и дагестанский клуб отыграл безрезультативно. В предстоящей встрече Локомотив наверняка сыграет в атакующем стиле, что предполагает не только обилие моментов, но и довольно большое количество забитых мячей, например, три.


Прогноз – Локомотив выиграет дома с разницей в 2 мяча, не позволив сопернику многое у своих ворот. Скорее всего, голы будут забиты здесь как в первом, так и во втором тайме, и итоговый «верх» клубы пробьют.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 1,5» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
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