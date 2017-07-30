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Ман Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч (30.07.2017)
Дата события: 30 июля 01:00

Ман Сити сыграет с Тоттенхэмом в матче Международного кубка чемпионов. Команды на данном товарищеском турнире провели по два поединка, в которых по разу выиграли и проиграли, отметим, что каждая встреча, за исключением одной, радовала высокой результативностью, да и в матче Сити с Юнайтед было забито 2 мяча.


Сити и Тоттенхэм представляют английскую Премьер-Лигу, а значит, как минимум дважды в сезоне они встречаются. В предыдущем футбольном году Тоттенхэм финишировал выше Сити в турнирной таблице, обыграв соперника в очном поединке 2:0 дома, тогда как в Манчестере была зафиксирована результативная ничья 2:2.


Предположим, что 4 мяча будет забито и сейчас, особенно, если команды не станут действовать в оборонительном стиле, что иногда свойственно, например, Тоттенхэму. Скорее всего, преимущество на протяжении игры будет переходить то к одним, то к другим, а по такой игре «верх» как минимум должен пробиваться. Букмекеры предпочтение отдают «горожанам», поэтому прогноз – виктория Сити 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Ман Сити больше 1,5» за высокий коэффициент 1,69 от букмекерской конторы Париматч.
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