Ман Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч (30.07.2017)

Ман Сити сыграет с Тоттенхэмом в матче Международного кубка чемпионов. Команды на данном товарищеском турнире провели по два поединка, в которых по разу выиграли и проиграли, отметим, что каждая встреча, за исключением одной, радовала высокой результативностью, да и в матче Сити с Юнайтед было забито 2 мяча.





Сити и Тоттенхэм представляют английскую Премьер-Лигу, а значит, как минимум дважды в сезоне они встречаются. В предыдущем футбольном году Тоттенхэм финишировал выше Сити в турнирной таблице, обыграв соперника в очном поединке 2:0 дома, тогда как в Манчестере была зафиксирована результативная ничья 2:2.





Предположим, что 4 мяча будет забито и сейчас, особенно, если команды не станут действовать в оборонительном стиле, что иногда свойственно, например, Тоттенхэму. Скорее всего, преимущество на протяжении игры будет переходить то к одним, то к другим, а по такой игре «верх» как минимум должен пробиваться. Букмекеры предпочтение отдают «горожанам», поэтому прогноз – виктория Сити 2:1.