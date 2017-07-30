Реал Мадрид – Барселона. Прогноз на матч (30.07.2017)

Мадридский Реал сыграет с Барселоной в матче Международного кубка чемпионов. Гранды испанского футбола в товарищеских поединках встречаются не часто, зато регулярно пересекаются в Чемпионате Испании и Суперкубках Испании, кстати, начнут сезон команды именно с такого матча.





В контрольной встрече Барселона считается фаворитом, ведь команда выиграла в двух матчах турнира до этого, причем оказалась сильнее довольно сильных соперников с сухим счетом – Ювентуса и Манчестер Юнайтед. А вот Реал Мадрид дважды уступил клубам, представляющим Манчестер – Юнайтед и Сити.





Впрочем, мадридский Реал с Барселоной сыграет совершенно в другом стиле, так как отношение к игре с принципиальным соперником совсем иное. Предположим, что «сливочные» выступят в основном составе, причем резервисты появятся на поле не сразу после перерыва, у куда позже.





Следовательно, до 60-й минуты Реал вряд ли будет уступать с разницей, например, в 2 мяча, что, не исключает итоговое поражение «королевского клуба». Предположим все-таки, что Реал с Барселоной разойдутся миром, например, со счетом 1:1 или 2:2.