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Динамо Киев – Карпаты. Прогноз на матч (29.07.2017)
Дата события: 29 июля 19:30

Динамо Киев сыграет с Карпатами из Львова в матче 3-го тура Чемпионата Украины. Столичный клуб начал сезон с поражения во встрече за Суперкубок Украины, но зато команда в чемпионате смогла в стартовых турах победить, в том числе обыграв донецкий Шахтер на выезде.


А еще больше порадовали динамовцы, деклассировав накануне швейцарский Янг Бойз в рамках квалификации Лиги Европы – 3:1. Плохо, конечно, что Динамо пропустило на своем поле, но соперник отличился только в добавленное время, то есть, киевлянам не хватило банально концентрации, а это для начала сезона норма.


От ошибок Динамо не застраховано и в матче с Карпатами, хоть львовский клуб пока не впечатлил, но команда ставит перед собой в этом сезоне более высокие цели, что в предыдущем. Карпаты могут отличиться против Динамо, а вот на успех львовскому коллективу надеяться не приходится, особенно если учесть статистику последнего времени. В прошлом сезоне, например, Динамо на своем поле деклассировало Карпаты 4:1, скорее всего, как минимум «верх» будет пробит и сейчас за счет Динамо, в основном.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал мачта больше 2,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы 1хбет.
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