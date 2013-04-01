Сталь Каменское – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (29.07.2017)

Сталь Каменское сыграет с донецким Шахтером в матче 3-го тура Чемпионата Украины. В прошлом поединке, неделю назад, «горняки» уступили киевскому Динамо, следовательно, потеряли незапланированные очки, так как казалось, что Шахтер в нынешнем состоянии соперника должен оказываться сильнее.





Сталь неровня Динамо, конечно, а значит, надеяться на успех хозяева вряд ли могут, разве что перед собой они видят реальную цель не уступить разгромно. Вот только мотивированный Шахтер, скорее всего, не оставит камня на камне от Стали, например, деклассировав соперника с разницей 4-5 мячей.





История подобных разгромов не знает - команды провели четыре очных встречи, в трех из них Шахтер оказывался сильнее, а самой крупной викторией до сих пор является счет 2:0. Долго подобное продолжаться не может, скорее всего, на этот раз у Шахтера получится реализовать максимум созданным моментов, но в то же время гости не позволят сопернику отличиться. Прогноз – виктория Шахтера со счетом 4:0, а дважды «горянки» забьет еще до перерыва.