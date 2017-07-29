Ахмат – Динамо Москва. Прогноз на матч (29.07.2017)

Ахмат сыграет с московским Динамо в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги. Букмекеры отдают предпочтение представителям Грозного, но по большому счету лишь потому, что Ахмат проведет домашнюю встречу.





Но еще важным обстоятельством являются, конечно, результаты команд в стартовых матчах чемпионата – Динамо хоть и сыграло в дерби со Спартаком вничью 2:2, что устроило «бело-голубых», но огорчило через неделю, уступив на своем поле Уралу 1:0. А вот Терек дважды добился успеха – минимальные виктории 1:0 над Амкаром и Ростовом.





В марте 2016-го года команды сыграли между собой последний раз – в Москве сильнее оказались гости, причем выиграли они, наверно, со своим любимым счетом – 1:0. Учитывая, что матчи до этого также особой результативностью не баловали, можно ожидать «низа» и в предстоящей встрече, особенно, если, один из коллективов изберет оборонительную тактику ведения игры, по большей мере, это касается столичного клуба. Прогноз – ничья 0:0 в первом тайме, после перерыва Ахмат или Динамо отличится, а забитый мяч так и останется единственным.