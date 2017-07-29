13:58 (+3) 28 July 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Ахмат – Динамо Москва. Прогноз на матч (29.07.2017)
Дата события: 29 июля 20:00

Ахмат сыграет с московским Динамо в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги. Букмекеры отдают предпочтение представителям Грозного, но по большому счету лишь потому, что Ахмат проведет домашнюю встречу.


Но еще важным обстоятельством являются, конечно, результаты команд в стартовых матчах чемпионата – Динамо хоть и сыграло в дерби со Спартаком вничью 2:2, что устроило «бело-голубых», но огорчило через неделю, уступив на своем поле Уралу 1:0. А вот Терек дважды добился успеха – минимальные виктории 1:0 над Амкаром и Ростовом.


В марте 2016-го года команды сыграли между собой последний раз – в Москве сильнее оказались гости, причем выиграли они, наверно, со своим любимым счетом – 1:0. Учитывая, что матчи до этого также особой результативностью не баловали, можно ожидать «низа» и в предстоящей встрече, особенно, если, один из коллективов изберет оборонительную тактику ведения игры, по большей мере, это касается столичного клуба. Прогноз – ничья 0:0 в первом тайме, после перерыва Ахмат или Динамо отличится, а забитый мяч так и останется единственным.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,52 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100