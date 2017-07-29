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ЦСКА – СКА-Хабаровск. Прогноз на матч (29.07.2017)
Дата события: 29 июля 15:00

ЦСКА примет СКА-Хабаровск в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги. «Армейцы» являются явными фаворитами встречи, так как команда мотивирована победить и знает, как это сделать, ЦСКА сыграет на своем поле, да и СКА пока не впечатлил, в стартовых поединках уступив Зениту и тульскому Арсеналу.


Очень сложно СКА будет отличиться в предстоящей встрече, с высокой долей вероятности со своим первым голов в элите российского футбола коллективу из Хабаровска придется повременить. Все потому, что ЦСКА зачастую против подобных соперников действует в обороне, если и позволяя им создавать моменты у собственных ворот, то тогда, когда исход встречи уже решен и он положительный для ЦСКА.


Ранее пути ЦСКА и СКА из Хабаровска не пересекались, но стартовая встреча, несмотря на это, не кажется непредсказуемой. «Армейцы» Москвы должны начать с места в карьер, хозяева прижмут соперника к своим воротам и в итоге поразят его ворота. Предположим, что это случится примерно на 20-й минуте, а если подстраховаться, то вариант на гол ЦСКА в стартовой 45-минутке и победа с сухим счетом смотрится наиболее оправданным.

Предлагаем сделать ставку на исход «ЦСКА выиграет первый тайм и матч» за высокий коэффициент 1,68 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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