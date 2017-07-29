Монако – ПСЖ. Прогноз на матч (29.07.2017)

Монако сыграет с ПСЖ в матче за Суперкубок Франции. Прошлый сезон для «монегасков» сложился сверхуспешным, ведь, например, команда после долгого перерыва выиграла чемпионство, кстати, отняв титул у парижан, которые забирали золото несколько лет подряд.





В нынешнее межсезонье Монако покинули уже ряд игроков, в том числе представители основного состава. Под сомнением остаются перспективы Мбпаппе остаться в команде, ведь на молодого таланта уже выстроилась очередь из топ-клубов Европы. ПСЖ же в надежде подписать Неймара из Барселоны, сейчас же придется действовать тем же составом, что и в прошлом сезоне.





В 2017-м ПСЖ в трех поединках ни разу не уступил Монако, зато обыграл соперника дважды с разгромным счетом – 4:1 и 5:0 в апреле. Справедливости ради стоит отметить тяжелый график Монако на тот момент, ведь команда играла в полуфинале Лиги Чемпионов и боролась за звание чемпиона Франции, что, конечно, было важнее кубка страны. В новом сезоне не понятно чего ждать от Монако, если говорить о предстоящей встрече, то здесь скорее выиграет ПСЖ.