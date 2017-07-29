Челси – Интер. Прогноз на матч (29.07.2017)

Челси сыграет с Интером в матче Международного кубка чемпионов. Английский клуб выступит в качестве явного фаворита противостояния, а как может быть иначе, если Интер не имеет тех ресурсов на данный момент, что были раньше, да и Челси просто сильнее.





В первом своем товарищеском поединке Челси обыграл Арсенал со счетом 3:0, но во второй встрече успеха команда не добилась и даже была близка к разгромному поражению, уступая по ходу матча с Баварией 3:0 - в итоге 3:2. Интер, кроме обычных контрольных встреч, успел провести два матча Международного кубка чемпионов, в которых выиграл – 1:0 у Лиона и 2:0 у мюнхенской Баварии.





То есть, Интер со счетов сбрасывать нельзя, миланский клуб способен преподнести неожиданность. Четыре года назад пути коллективов пересеклись на таком же турнире и тогда Челси без особого труда деклассировал Интер 2:0, как будет на этот раз сказать сложно, но кажется, что точно менее результативным матч не окажется. Прогноз – «верх» в итоге здесь будет пробит, а выиграет минимально Челси.