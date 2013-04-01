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Боруссия Дортмунд – Эспаньол. Прогноз на матч (28.07.2017)
Дата события: 28 июля 20:30

Боруссия Дортмунд сыграет с Эспаньолом в товарищеском матче. Ранее немецкий коллектив провел четыре контрольных поединка, в которых не смог победить дважды, причем оба раза представителей Германии. А вот с Уравой и Миланом Боруссия Дортмунд разобралась без особых проблем, с высокой долей вероятности Эспаньол также останется бит фаворитом.


Сезон в Германии совсем скоро стартует, и в нем Боруссия Дортмунд как всегда ставит перед собой максимальные цели, а значит, нужно с первого тура чемпионата выигрывать, следовательно, необходимо пребывать в хорошей форме.


Не стоит забывать и о матче Боруссии с Баварией за Суперкубок Германии, поэтому и слишком усердствовать во встрече с Эспаньолом не стоит, дабы не получить травм. Наверняка Боруссия включится против каталонцев только на один тайм или даже 30 минут, но и этого должно хватить для итоговой победы. Прогноз – Боруссия выиграет в первом тайме и не позволит ничего серьезного создать сопернику после перерыва, а если случиться по-другому, то и сама Боруссия во втором тайме сыграет иначе.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Боруссии Дортмунд» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Париматч.
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