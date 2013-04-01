Шленск Вроцлав – Лехия Гданьск. Прогноз на матч (28.07.2017)

Шленск Вроцлав примет Лехию Гданськ в матче 3-го тура польской Премьер-Лиги. Хозяева по предстоящей встрече в двух предыдущих поединках не набрали ни единого очка, уступив как Арке, так и Заглембе, причем оба раза с сухим счетом. Не удивительно, что Шленск Вроцлав является аутсайдером матча с Лехией, несмотря даже на домашний статус поединка.





Лехия Гданьск начала чемпионат с виктории над Плоцком 2:0, причем команда оказалась сильнее своего соперника в гостях. А вот во втором туре удача не улыбнулась Лехии – она уступила дома Краковии 1:0, то есть, и эта встреча не порадовала результативностью.





Рассчитывать на обилие забитых мячей не приходится и сейчас, особенно, если Шленск Вроцлав изберет оборонительную тактику на игру, действуя в основном на контратаках. Кажется, что так в первом тайме происходить и будет, а гол до перерыва возможен лишь по случайности, особенно, если его забьют хозяева.





Прогноз – «верх» в матче пробит не будет, но гол обязательно случится, например, во втором тайме отличится Лехия Гданьск, и единственный мяч принесет гостям победу.