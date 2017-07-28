Бохум – Санкт-Паули. Прогноз на матч (28.07.2017)

Бохум сыграет с Санкт-Паули в матче 1-го тура Второй немецкой Бундеслиги. Команды представляли элиту не так уж давно, но, друг с другом в Бундеслиге не пересекались. Сейчас же перспективы хотя бы одного из коллективов подняться довольно низкие, особенно учитывая конкуренцию, которая из года в год растет.





Отлично команды провели предсезонные сборы, если говорить о результатах. Например, в семи товарищеских встречах Бохум уступил лишь однажды, но довольно сильному сопернику – донецкому Шахтеру. А вот с дортмундской Боруссией Бохум неделю назад разошелся миром 2:2, что свидетельствует о хорошей форме команды на данный момент.





Вот только и Санкт-Паули в товарищеских поединках побеждал, причем исключительно. Команда сначала обыграла Лотте 1:0, затем оказалась сильнее скромного Пинзграу 2:1, а 22-го июля деклассировала представителя Бундеслиги – бременский Вердер 2:1. То есть, Санкт-Паули наверняка даст бой Бохуму, по крайней мере, состояние у команды отличное.





Букмекеры, кстати, Бохуму отдают небольшое предпочтение, но все же стоит рассмотреть вариант «ничьи» или «виктории гостей», чем победу хозяев, ведь в теории Санкт-Паули сильнее своего соперника.