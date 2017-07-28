Антверпен – Андерлехт. Прогноз на матч (28.07.2017)

Антверпен сыграет с Андерлехтом в матче 1-го тура бельгийской Высшей лиги. Гранд в очередной раз намерен стать чемпионом страны и кажется, что команда является сильнейшей в лиге. В поединке с Антверпеном Андрелехт выступит в качестве явного фаворита, хоть и сыграет команда на выезде.





Накануне Андерлехт стал обладателем Суперкубка Бельгии, обыграв клуб Зюльте-Варегем со счетом 2:1. До этого команда неплохо смотрелась в товарищеских встречах, а единственный раз проиграла австрийскому Зальцбургу 4:1.





Предположим, что и чемпионат Андрелехт начнет здорово, совсем скоро закрепившись во главе турнирной таблицы. А вот Антверпен особых надежд на высокие места не питает, как и сложно рассчитывать команде на успех в поединке с Андерлехтом. В 4-х очных встречах подряд Антверпен проигрывал Андерлехту минимум в 2 мяча, наверняка таким же окажется преимущество фаворита и сейчас. Прогноз – виктория Андерлехта со счетом 2:0, причем оба мяча гости забьют уже после перерыва.