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Антверпен – Андерлехт. Прогноз на матч (28.07.2017)
Дата события: 28 июля 21:30

Антверпен сыграет с Андерлехтом в матче 1-го тура бельгийской Высшей лиги. Гранд в очередной раз намерен стать чемпионом страны и кажется, что команда является сильнейшей в лиге. В поединке с Антверпеном Андрелехт выступит в качестве явного фаворита, хоть и сыграет команда на выезде.


Накануне Андерлехт стал обладателем Суперкубка Бельгии, обыграв клуб Зюльте-Варегем со счетом 2:1. До этого команда неплохо смотрелась в товарищеских встречах, а единственный раз проиграла австрийскому Зальцбургу 4:1.


Предположим, что и чемпионат Андрелехт начнет здорово, совсем скоро закрепившись во главе турнирной таблицы. А вот Антверпен особых надежд на высокие места не питает, как и сложно рассчитывать команде на успех в поединке с Андерлехтом. В 4-х очных встречах подряд Антверпен проигрывал Андерлехту минимум в 2 мяча, наверняка таким же окажется преимущество фаворита и сейчас. Прогноз – виктория Андерлехта со счетом 2:0, причем оба мяча гости забьют уже после перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Андрелехта» за высокий коэффициент 1,74 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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