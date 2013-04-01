Атлетико Паранаэнсе – Гремио. Прогноз на матч (28.07.2017)

Атлетико Паранаэнсе примет Гремио в матче ¼ финала Кубка Бразилии. В домашней для себя встрече Гремио добился внушительной победы 4:0, следовательно, особой интриги в противостоянии не осталось.





Кончено, Атлетико постарается взять реванш и даже может это сделать, если соперник не станет действовать на максимум. Вот и букмекеры предпочтение отдают Атлетико Паранаэнсе, пусть и не столь явное.





Предположим, что хозяева с первых минут большими силами пойдут в атаку, еще питая надежды на фантастическое спасение после фиаско, учиненное Гремио. Атлетико только в том случае может рассчитывать на уверенную викторию дома, если в первом тайме сумеет отличиться, не пропустив. Скорее всего, по итогам встречи сохранить свои ворота в неприкосновенности Атлетико Паранаэнсе не удастся, но вот до перерыва с высокой долей вероятности хозяева не пропустят и выиграют стартовую 45-минутку.





Прогноз – победа Атлетико Паранаэнсе в первом тайме 1:0, а после перерыва команды обменяются забитыми мячами, то есть в итоге поединок завершится 2:1 в пользу хозяев, что никак не скажется на исходе противостояния.