Эвертон – Ружомберок. Прогноз на матч (27.07.2017)

Эвертон примет Ружомберок в первом матче ½ финала квалификации Лиги Европы. В Словакии чемпионат только стартовал и Ружомберок в первом туре проиграл на выезде клубу Злате Моравце, что уж говорить о перспективах на предстоящий поединок против представителя Англии.





Эвертон превосходит своего соперника в классе, следовательно, особых сложностей в противостоянии с Ружомберок у «ирисок» не будет. Другое дело – насколько серьезно отнесется Эвертон к поединку дома, так как даже итоговой виктории 1:0, например, должно хватить для уверенности в собственных силах, впрочем, она будет при любом раскладе.





Предположим, что Эвертон сделают акцент на начало встречи, команда постарается решить исход матча сразу же, отличившись, например, 1-2 раза. А вот после перерыва мерсисайдцы могут просто успокоится и начать действовать на удержание счета, то есть, забитых мячей во втором тайме с высокой долей вероятности окажется меньше, чем в первом. Прогноз – победа Эвертона в стартовой 45-минутке и по итогам поединка.