Университатя Крайова – Милан. Прогноз на матч (27.07.2017)

Университатя Крайова сыграет с Миланом в первом матче ½ финала квалификации Лиги Европы. Домашний поединок представителями Румынии будет проведет на чужом стадионе, а значит, Университатя Крайова и Милан находятся в равном положении.





Конечно, Милан считался бы фаворитом и при любых других условиях, сейчас же коэффициенты на победу «россо-нери» в первом поединке противостояния не превышают отметку 1,35. Милан здорово усилился перед стартом нового сезона, отлично проявила себя команда на Международном кубке чемпионов, а именно во встрече с Баварией, разгромив немецкого гранда 4:0 – все предпосылки успешного преодоления квалификации как минимум есть.





В Румынии сезон только стартовал, поэтому нельзя говорить о совершенных кондициях клуба Университатя Крайова. Впрочем, в первых поединках чемпионата команда смотрелась довольно-тика неплохо, в двух матчах набрав 4 очка. Милан соперник совсем другого уровня, нежели Поли или Конкордия, но и против «россо-нери» можно сыграть смело, а как иначе, если особых шансов на итоговый успех в ином случае у Университатя Крайова нет. Прогноз – поединок окажется результативным, «верх» в нем будет пробит.