20:18 (+3) 26 July 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Университатя Крайова – Милан. Прогноз на матч (27.07.2017)
Дата события: 27 июля 21:00

Университатя Крайова сыграет с Миланом в первом матче ½ финала квалификации Лиги Европы. Домашний поединок представителями Румынии будет проведет на чужом стадионе, а значит, Университатя Крайова и Милан находятся в равном положении.


Конечно, Милан считался бы фаворитом и при любых других условиях, сейчас же коэффициенты на победу «россо-нери» в первом поединке противостояния не превышают отметку 1,35. Милан здорово усилился перед стартом нового сезона, отлично проявила себя команда на Международном кубке чемпионов, а именно во встрече с Баварией, разгромив немецкого гранда 4:0 – все предпосылки успешного преодоления квалификации как минимум есть.


В Румынии сезон только стартовал, поэтому нельзя говорить о совершенных кондициях клуба Университатя Крайова. Впрочем, в первых поединках чемпионата команда смотрелась довольно-тика неплохо, в двух матчах набрав 4 очка. Милан соперник совсем другого уровня, нежели Поли или Конкордия, но и против «россо-нери» можно сыграть смело, а как иначе, если особых шансов на итоговый успех в ином случае у Университатя Крайова нет. Прогноз – поединок окажется результативным, «верх» в нем будет пробит.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,73 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100