20:18 (+3) 26 July 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Бней Иегуда - Зенит. Прогноз на матч (07.07.2017)
Дата события: 27 июля 20:30

Бней Иегуда сыграет с питерским Зенитом в первом матче ½ финала квалификации Лиги Европы. Представители Израиля выступят не на своем поле, а значит, преимущества у них никакого не должно быть. Во многом по этой причине букмекеры безальтернативно выбрали Зенит в качестве фаворита встречи, будет удивительно, если в итоге россияне проиграют первый матч противостояния.


Сезон Зенит начал с двух побед в двух поединках – сначала подопечные Манчини разобрались со СКА-Хабаровск в гостях 2:0, а затем на выезде обыграли казанский Рубин 2:1. Дублем в столице Татарстана отметился новичок питерцев Дриусси, причем второй его гол случился на последних минутах матча.


Конечно, подобное не могло не сказаться на эмоциональном состоянии игроков Зенита, наверняка сейчас они пребывают в отличном настроении, с высокой долей вероятности это в том числе поможет гостям добиться успеха и в рамках квалификации Лиги Европы, а конкретно в первой встрече с довольно скромным соперником из Израиля. Прогноз – виктория Зенита 2:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команда забьют – нет» за высокий коэффициент 1,69 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100