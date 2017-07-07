Бней Иегуда - Зенит. Прогноз на матч (07.07.2017)

Бней Иегуда сыграет с питерским Зенитом в первом матче ½ финала квалификации Лиги Европы. Представители Израиля выступят не на своем поле, а значит, преимущества у них никакого не должно быть. Во многом по этой причине букмекеры безальтернативно выбрали Зенит в качестве фаворита встречи, будет удивительно, если в итоге россияне проиграют первый матч противостояния.





Сезон Зенит начал с двух побед в двух поединках – сначала подопечные Манчини разобрались со СКА-Хабаровск в гостях 2:0, а затем на выезде обыграли казанский Рубин 2:1. Дублем в столице Татарстана отметился новичок питерцев Дриусси, причем второй его гол случился на последних минутах матча.





Конечно, подобное не могло не сказаться на эмоциональном состоянии игроков Зенита, наверняка сейчас они пребывают в отличном настроении, с высокой долей вероятности это в том числе поможет гостям добиться успеха и в рамках квалификации Лиги Европы, а конкретно в первой встрече с довольно скромным соперником из Израиля. Прогноз – виктория Зенита 2:0.