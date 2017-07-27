Краснодар – Люнгбю. Прогноз на матч (27.07.2017)

В первом матче ½ финала квалификации Лиги Европы Краснодар примет Люнгбю. Гости представляют Данию и не имеют особых перспектив и надежд пробиться в групповой этап второго по значимости клубного турнира Европы. А вот краснодарцы ставят перед собой максимальные цели, например, не только успешно преодолеть квалификацию, но и пробиться в плей-офф, выйти из группы.





Люнгбю в противостоянии с Краснодаром выступит в качестве явного аутсайдера, особенно низкие коэффициенты на победу Краснодара сейчас, так как поединок пройдет на поле российской команды. Ранее клуб из южной части России только однажды сыграл дома в начавшемся сезоне – встреча увенчалась успехом для Краснодара, который сумел выиграть 2:0 у Тосно.





Предположим, что победит Краснодар и Люнгбю, причём преимущество хозяев по итогам поединка должно составить минимум 2 мяча. Наверняка краснодарцы мощно начнут, чтобы на перерыв уйти выигрывая, тем самым во второй 45-миунтке груз ответственности у Краснодара будет не такой тяжелый и команда доведет дело до логического конца.