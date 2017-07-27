Бавария – Интер. Прогноз на матч (27.07.2017)

Бавария сыграет с Интером в матче Международного кубка чемпионов. Ранее немецкий клуб провел три поединка на турнире и только в последнем добился успеха. Бавария победила Челси 3:2, причем по ходу встречи мюнхенцы вели 3:0, а второй мяч пропустили в самой концовке встречи.





Что касается Интера, то клуб, представляющий Милан, в единственном матче к данному моменту оказался сильнее Лиона – счет поединка, датированного 24-м июля 1:0. Кончено, в противостоянии с Баварией Интер явный аутсайдер, скорее всего, итальянский гранд ничего не сможет противопоставить немцам, уступив сопернику примерно в том же стиле, что и год назад.





Также в рамках Международного кубка чемпионов Бавария деклассировала Интер 4:1, а до этого в товарищеской встрече победила 1:0. Сейчас стоит ожидать результативных действий от Баварии, которая свою атакующую мощь продемонстрировала против Челси, покажет ее команда и с Интером. Прогноз – виктория Баварии 3:1, а возможно даже 3:0.