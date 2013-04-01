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Манчестер Сити – Реал Мадрид. Прогноз на матч (27.07.2017)
Дата события: 27 июля 06:00

Манчестер Сити сыграет с мадридским Реалом в матче Международного кубка чемпионов. В своем единственном поединке на данном товарищеском турнире испанский гранд проиграл другому представителю Манчестера – Юнайтед, впрочем, основное время той встречи завершилось вничью 1:1.


«Горожане» также уступили в матче с Юнайтед, а преимущество «красных дьяволов» в итоге оказалось внушительным – 2:0. Справедливости ради отметим, что Сити не играл основным составом, похоже, результаты в контрольных встречах для «горожан» не имеют и не будут иметь большого значения.


Следовательно, и в предстоящей встрече предпочтение стоит отдать сопернику Сити, тем более такому сильному, как Реал Мадрид. «Королевский клуб» обыграл манкунианцев в трех матчах из пяти проведенных, а в единственном товарищеском поединке «сливочные» и вовсе деклассировали «горожан» 4:1. Предположим, что и сейчас преимущество Реала будет довольно ощутимым и мадридцы в итоге выиграют с разницей в 2 мяча минимум. Прогноз – виктория Реала со счетом 3:1.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа мадридского Реала в основное время» за высокий коэффициент 2,02 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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