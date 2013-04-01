Барселона – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (27.07.2017)

Барселона сыграет с Манчестер Юнайтед в матче Международного кубка чемпионов. «Красные дьяволы» выиграли два поединка на турнире, то есть, добились успеха в каждой проведенной встрече. Но если в дерби над Сити Юнайтед была одержана уверенная виктория 2:0, то в противостоянии с мадридским Реалом подопечным Моуриньо пришлось тяжело – победа в серии пенальти.





Что касается Барселоны, то каталонцы взяли накануне мини-реванш за поражение в четвертьфинале Лиги Чемпионов у Ювентуса, обыграв на этот раз туринцев 2:1. Дублем отметился Неймар, который, возможно проводит уже заключительные поединки в составе «сине-гранатовых».





Букмекеры явное предпочтение отдают Барселоне, вот только не кажется, что испанская команда на данный момент превосходит Юнайтед значительно, а скорее наоборот – англичане находятся в более хорошей форме. Следовательно, вполне можно воспользоваться котировками букмекеров и выбрать вариант для ставки среди исходов, например, на плюсовую фору Манчестер Юнайтед. Прогноз – ничья 1:1 или 2:2 в матче.