20:18 (+3) 26 July 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Барселона – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (27.07.2017)
Дата события: 26 июля 02:30

Барселона сыграет с Манчестер Юнайтед в матче Международного кубка чемпионов. «Красные дьяволы» выиграли два поединка на турнире, то есть, добились успеха в каждой проведенной встрече. Но если в дерби над Сити Юнайтед была одержана уверенная виктория 2:0, то в противостоянии с мадридским Реалом подопечным Моуриньо пришлось тяжело – победа в серии пенальти.


Что касается Барселоны, то каталонцы взяли накануне мини-реванш за поражение в четвертьфинале Лиги Чемпионов у Ювентуса, обыграв на этот раз туринцев 2:1. Дублем отметился Неймар, который, возможно проводит уже заключительные поединки в составе «сине-гранатовых».


Букмекеры явное предпочтение отдают Барселоне, вот только не кажется, что испанская команда на данный момент превосходит Юнайтед значительно, а скорее наоборот – англичане находятся в более хорошей форме. Следовательно, вполне можно воспользоваться котировками букмекеров и выбрать вариант для ставки среди исходов, например, на плюсовую фору Манчестер Юнайтед. Прогноз – ничья 1:1 или 2:2 в матче.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Манчестер Юнайтед в оснвоное время с форой +1,5» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100