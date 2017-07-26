Селтик - Русенборг. Прогноз на матч (26.07.2017)

Селтик примет Русенборг в первом матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Шотландский гранд уверенно разобрался с представителем Северной Ирландии Линфилдом на прошлой стадии турнира, кажется, что и с Русенборгом британцы не испытают трудностей.





Русенборг, кстати, со сложностями преодолел четвертьфинал, оказавшись сильнее Дандолка по итогам двухматчевого противостояния благодаря голу в овертайме ответной встречи. Селтик превосходит на голову Русенборг, да и опытнее представители Шотландии, которые всегда выступают на групповой стадии Лиги Чемпионов, вряд ли сейчас получится не так.





Предположим, что Русенборг предпримет попытку отличиться на выезде, но даже отправив один мяч в ворота Селтика, норвежцы непременно пропустят от более мощного соперника минимум дважды, то есть матч они с высокой долей вероятности проиграют. Скорее всего, преимущество Селтика и вовсе составит 2 мяча, но выбирая исход для ставки, все же стоит подстраховаться, тем более и на победу Селтика дают весьма приличный коэффициент.