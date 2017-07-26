Ницца – Аякс. Прогноз на матч (26.07.2017)

Ницца примет Аякс в первом матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне команды могли пересечься в рамках Лиги Европы, но так не случилось, по причине раннего вылета французского клуба, Лион-то дошел до финала, в котором уступил Манчестер Юнайтед, следовательно, не воспользовался шансом пробиться в Лигу Чемпионов напрямую.





Впрочем, Аякс является претендентом на успешное преодоление квалификации, пусть и в предстоящей встрече амстердамский клуб выступит в качестве аутсайдера. На выезде гранд голландского футбола наверняка ставит перед собой цель забить, даже если Аякс сумеет отличиться, но проиграет, например, с разницей в один мяч, это его устроит.





Кстати, такой исход (виктория Ниццы в 1 мяч) вполне ожидаем, так как в прошлом сезоне французский клуб, долгое время ведущий борьбу за чемпионство, во многих поединках действовал прагматично и такая тактика давала свои плоды. Тем более сейчас начало сезона, то есть, Аякс не находится в тех кондициях, чтобы, владея инициативой, реализовывать созданные моменты, наверняка более одного мяча амстердамский клуб в итоге не забьет.