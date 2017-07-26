Зальцбург – Риека. Прогноз на матч (26.07.2017)

Зальцбург примет Риеку в первом матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Австрийский гранд выступит в домашней встрече в качестве явного фаворита, впрочем, с высокой долей вероятности шансы коллективов на успех в Хорватии окажутся равными.





На своем поле Зальцбургу нельзя пропускать от соперника, это допустимо лишь при условии собственной результативной игры, например, если Зальцбург отличится три или больше раз. Такое, кстати, возможно, ведь австрийский клуб зачастую действует в атакующем стиле, много забивает в ворота соперников в своем чемпионате, нередко оказывается результативным и на европейской арене.





Предположим, что Зальцбург сделает акцент на мощное начало, еще до перерыва команда постарается выйти вперед, а если этого сделать не получится, то и выиграть встречу австрийцам будет вдвойне сложнее. Прогноз – Зальцбург все же окажется сильнее до перерыва, а после него инициатива останется у хозяев, вот только необдуманно в атаку они уже не побегут.