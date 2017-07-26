Динамо Киев – Янг Бойз. Прогноз на матч (26.07.2017)

Киевское Динамо примет Янг Бойз в первом матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Ранее команды встречались однажды лишь в товарищеской встрече, но динамовцы имеют горький опыт сражения с другим клубом, представляющим Швейцарию – Туном.





Впрочем, Динамо вряд ли повторит ошибки прошлого, хоть и на стали киевляне, как кажется, сильнее. Сейчас в команде собрано много молодых исполнителей, преобладают игроки, имеющие украинский паспорт. Против такого же молодого Янг Бойза, если судить хотя бы по названию команды, киевляне считаются фаворитами, будет весьма странно, если в домашней встрече Динамо проиграет.





А вот ничья вполне возможна, особенно, если Динамо не удастся ничего создать в атаке. Но и Янг Бойз, скорее всего, отсиживаться в обороне не станет, а значит у столичного клуба будет намного больше шансов отличиться, чем обычно, например даже по сравнению с поединками с донецким Шахтером в Суперкубке и Чемпионате Украины.





Прогноз – встреча Динамо и Янг Бойз не окажется уж очень результативной, но «верх» в ней вполне может быть пробит, с высокой долей вероятности благодаря голам Динамо.