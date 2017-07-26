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Астана – Легия. Прогноз на матч (26.07.2017)
Дата события: 26 июля 17:00

Астана примет Легию в первом матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Обе команды имеют недавний дебютный опыт игры на групповой стадии главного клубного турнира Европы, и, несомненно, как Астана, так и Легия намерены повторить успех, а преодоление квалификационного раунда уже можно будет считать таковым.


Что касается шансов команд в данном противостоянии, то они практически равны, по понятным причинам в матче, домашнем для Астаны, казахи выступят в качестве фаворита, впрочем, далеко не факт, что поединок завершится в пользу хозяев или же тут будет зафиксирована ничья.


Легия очень сильный соперник, и не должно смущать даже не самое лучшее начало сезона в исполнении гранда польского футбола. Так Легия, например, проиграла в поединке за Суперкубок страны, а в чемпионате в двух встречах набрала всего лишь одно очко.


Наверняка Легия целенаправленно готовилась к матчу с Астаной, а значит, с высокой долей вероятности гости дадут бой, предположим, что команда не проиграет в гостях. Прогноз – ничья 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа Легии» за высокий коэффициент 1,57 от букмекерской конторы 1хбет.
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