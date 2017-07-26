Тоттенхэм – Рома. Прогноз на матч (26.07.2017)

Тоттенхэм сыграет с Ромой в рамках Международного кубка чемпионов. Лондонцы обыграли ПСЖ в прошлом поединке товарищеского турнира, причем преимущество Тоттенхэма составило два мяча – 4:2. А вот Рома против этого же соперника выступила хуже – со счетом 1:1 завершилась встреча в основное время, в серии пенальти сильнее оказался ПСЖ.





Не удивительно, что в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение Тоттенхэму, который начал подготовку к новому сезону, ведь он для «шпор» обещает стать тяжелым в связи с выступлением на европейской арене, а именно на групповой стадии Лиги Чемпионов.





Сейчас кондиции Тоттенхэма сложно назвать оптимальными, но даже их, как кажется, должно хватить для виктории в предстоящей встрече, впрочем, вероятна победа «шпор» по итогам серии пенальти, не в оснвоное время. Все зависит от того, насколько Рома сумеет продемонстрировать характер, так как наверняка ход игры будет контролировать Тоттенхэм и вести как после первого тайма, так и, например, к 60-й минуте. Предположим, что поединок получится результативным, на это и ставка.