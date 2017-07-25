Партизан – Олимпиакос. Прогноз на матч (25.07.2017)

Партизан примет Олимпиакос в матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Эта первая встреча команд, в которой, несмотря на гостевой статус поединка фаворитом является греческий гранд. В случае своей победы на выезде Олимпиакос сделает собственные шансы на выход в следующую стадию практически стопроцентными, впрочем, и результативная ничья греков устроит.





Вариант «мировой» здесь вполне ожидаем, вот и букмекеры на ничью дают не слишком высокий коэффициент – ниже тройки. В большинстве своих поединков на предсезонных сборах Олимпиакос как раз-таки играл вничью, и можно сказать, что команда не набрала оптимальных кондиций, а значит, надеяться на викторию Олимпиакосу сложно, тем более и Партизан не такой уж и слабый соперник.





Предположим, что обе команды здесь сумеют забить, но вот «верх» не факт, что будет пробит, особенно, если Олимпиакос не станет предпринимать попыток отличиться второй раз, а сядет в обороне, оберегая устраивающий счет. Прогноз – ничья 1:1, скорее всего, больше одного тот же Олимпиакос не забьет, но все же подстрахуемся.