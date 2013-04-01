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Стяуа – Виктория Пльзень. Прогноз на матч (25.07.2017)
Дата события: 25 июля 20:30

Стяуа примет Викторию Пльзень в первом матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. Шансы румынского коллектива выиграть в домашней встрече довольно высоки, так как соперник не может рассчитывать на целый ряд игроков, в том числе и основных. А вот в противостоянии в целом Виктория не выглядит андердогом, тем более команда имеет опыт выступления в последнее время на групповой стадии главного клубного турнира Европы.


Единственное, как кажется, что может помешать Виктории выиграть, например, в домашней встрече – отсутствие игровой практики, так как сезон в Чехии еще не стартовал. Но сейчас рано думать об ответном матче, так как предстоит сложнейший выезд в Румынию, где в двух поединках старта чемпионата Стяуа победила – дома с Волунтраи 2:1 и на выезде с Поли Тимишоарой 1:0.


Предположим, что если Стяуа выиграет и сейчас, то также минимально, например, 1:0. Такой результат команду устроит, тогда как победа 2:1 уже не столь желательна, ведь пропускать дома нельзя. Виктория с высокой долей вероятности не станет отсиживаться в обороне, а значит, второй вариант все-таки перспективнее.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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