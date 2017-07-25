06:07 (+3) 24 July 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
АЕК – ЦСКА. Прогноз на матч (25.07.2017)
Дата события: 25 июля 20:30

АЕК примет ЦСКА в первом матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. «Армейцы», как кажется, пожертвовали поединком Чемпионата России с Локомотивом, чтобы подготовиться ко встрече главного клубного турнира Европы – таковы сейчас приоритеты ЦСКА.


В матче с АЕКом ЦСКА выступит в качестве фаворита, но не такого явного, так как поединок все же пройдет на поле греков. В гостях москвичам достаточно не проиграть, отличившись – такой исход устроит подопечных Гончаренко, ведь дома ЦСКА наверняка обыграет АЕК, пусть даже минимально.


Греческий клуб, кончено, в рамках своей страны может считаться грандом, но на европейской арене особых перспектив добиться успеха, а именно выйти в групповую стадию Лиги Чемпионов, у команды нет, тем более жребий свел АЕК с довольно сильным соперником, который имеет опыт выступлений даже в плей-офф ЛЧ. На своем поле АЕК обязан обыгрывать ЦСКА, если греки все-таки верят в свой успех, а для этого необходимо рисковать, следовательно, вряд ли поединок получится безрезультативным. Прогноз – ничья 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 1,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100