АЕК – ЦСКА. Прогноз на матч (25.07.2017)

АЕК примет ЦСКА в первом матче ½ финала квалификации Лиги Чемпионов. «Армейцы», как кажется, пожертвовали поединком Чемпионата России с Локомотивом, чтобы подготовиться ко встрече главного клубного турнира Европы – таковы сейчас приоритеты ЦСКА.





В матче с АЕКом ЦСКА выступит в качестве фаворита, но не такого явного, так как поединок все же пройдет на поле греков. В гостях москвичам достаточно не проиграть, отличившись – такой исход устроит подопечных Гончаренко, ведь дома ЦСКА наверняка обыграет АЕК, пусть даже минимально.





Греческий клуб, кончено, в рамках своей страны может считаться грандом, но на европейской арене особых перспектив добиться успеха, а именно выйти в групповую стадию Лиги Чемпионов, у команды нет, тем более жребий свел АЕК с довольно сильным соперником, который имеет опыт выступлений даже в плей-офф ЛЧ. На своем поле АЕК обязан обыгрывать ЦСКА, если греки все-таки верят в свой успех, а для этого необходимо рисковать, следовательно, вряд ли поединок получится безрезультативным. Прогноз – ничья 1:1.